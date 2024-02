Ator de ‘Vai na Fé’ é internado em Salvador após sofrer acidente de trânsito

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/02/2024 - 10:37 Para compartilhar:

O ator Orlando Caldeira foi vítima de um acidente de trânsito na madrugada do domingo de carnaval, 11, em Salvador, e está internado no Hospital Geral do Estado (HGE). A informação foi divulgada pela Secretaria de Saúde do Estado (Sesab).

O artista carioca, que também trabalha como diretor e produtor deu vida ao personagem Anthony Verão, da novela “Vai na Fé” (Globo).

“O paciente foi acolhido e está recebendo todos os cuidados necessários. Os boletins médicos são comunicados exclusivamente aos familiares pela equipe do Serviço Social do HGE”, afirma a nota da Sesab, que não deu detalhes sobre o tipo de acidente de trânsito.

Em publicação recente nas redes sociais, Orlando anunciou que iria seguir Margareth Menezes no circuito Barra-Ondina no sábado, 10.

