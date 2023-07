Ator de ‘Travessia’ rebate críticas por seu modo de vestir: ‘Uso calcinha nos meus looks’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/07/2023 - 14:31 Compartilhe

O ator Guilherme Acrízio, que participou da novela ‘Travessia‘ (Globo), rebateu às críticas por seu modo de se vestir. É que o artista, que faz uso de peças do vestuário feminino, tem recebido comentários negativos nas redes sociais.

Para Guilherme, criticar a roupa da outra pessoa denota egocentrismo.

“É tão desnecessário! Eu gostaria que essas pessoas parassem de achar que o mundo gira em torno delas”, disparou ele, segundo publicação no site Splash, desta segunda-feira (03).

“Me surpreendi muito com a quantidade de comentários egoístas e debochados, principalmente de mulheres. Parecia que eu estava fazendo algo que ferisse a integridade delas ou de suas famílias, ou como se a roupa mudasse em algo a sexualidade de alguém”, analisou.

O artista destaca que a moda é importante para transmitir ideias e pensamentos.

“Acredito que tanto na minha profissão como ator quanto como DJ, a moda passa uma mensagem, seja em um personagem da dramaturgia ou brilhando em uma pista de dança”.

Apesar das críticas, o ator adianta que não vai deixar de usar o que gosta.

“Uso cropped e calcinha nos meus looks e amo! Toda essa versatilidade do mundo fashion faz parte do meu dia, da minha vida! É importante estar antenado, principalmente quem trabalha com rede social”, disse.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Guilherme Acrízio (@guilhermeacrizio)

