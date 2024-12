Ator de ‘The Boys’ é acusado de agressão sexual

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/12/2024 - 10:16 Para compartilhar:

Malcolm Barrett, 44 anos, está sendo investigado por agressão sexual. Conhecido por seus papéis nas séries “The Boys” e “Average Joe”, a suposta violência cometida por ele teria ocorrido no último fim de semana.

Segundo o site TMZ, o Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles e o Bureau de Vítimas Especiais, uma mulher teria dito aos policiais que era amiga do ator e foi com ele tomar drinques.

Do bar eles foram para a casa de Barrett, onde ela contou ter acordado com ele tocando seu corpo. Ela alegou que ele então a forçou a manter relações sexuais.

Após procurar a polícia, a mulher foi submetida a um exame para comprovar a agressão sexual.