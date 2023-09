Ator de ‘That ’70 Show’ é condenado por estupro

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 07/09/2023 - 16:53 Compartilhe

O ator americano e membro da Igreja da Cientologia, Danny Masterson, foi condenado, nesta quinta-feira (7), na Califórnia, a uma pena que varia de 30 anos à prisão perpétua por estuprar duas mulheres em sua casa em Hollywood Hills há duas décadas.

O astro das séries de televisão “That ’70s Show” e “The Ranch” foi considerado culpado em 31 de maio por dois casos de estupro ocorridos entre 2001 e 2003, mas o júri do tribunal de Los Angeles não chegou a um acordo sobre um terceiro caso semelhante.

Masterson, de 47 anos, estava sob custódia desde então.

As três mulheres que acusaram Masterson tiveram a oportunidade de falar no tribunal de Los Angeles antes da sentença.

Este foi o segundo julgamento por estupro que Masterson enfrentou, após o julgamento anterior ter sido declarado nulo em novembro devido à incapacidade de um júri anterior chegar a uma decisão unânime.

Fiel da Igreja da Cientologia, o ator alcançou a fama ao estrelar a série “That ’70s Show”, em 1998, na qual interpretou o papel de Steven Hyde e compartilhou a tela com Mila Kunis e Ashton Kutcher.

Ele voltou a trabalhar com Kutcher em “The Ranch”, produzida pela Netflix, mas foi demitido em 2017 e seu personagem foi retirado da trama, após a polícia de Los Angeles confirmar que estava investigando várias acusações de estupro contra ele.

Na época, os promotores descartaram outros dois casos de agressão sexual por falta de evidências.

Durante as alegações finais do julgamento, no início de maio, os promotores afirmaram que Masterson “drogou e estuprou cada uma de suas vítimas” e pediram ao júri que o “responsabilizasse pelo que fez”.

As três denunciantes também eram membros da Igreja da Cientologia na época, e foi por meio desse grupo que Masterson as conheceu.

Duas delas disseram que autoridades da igreja as desencorajaram a entrar em contato com a polícia.

Os advogados de Masterson criticaram o foco excessivo na Cientologia e sugeriram que a aversão à igreja pode ter influenciado a decisão.

O terceiro caso examinado, que foi descartado pelo júri, envolvia uma ex-namorada de Masterson.

