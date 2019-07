Ator de ‘Star Trek’ é preso acusado de abusar de seis mulheres em Londres

Chris Obi, ator com participações em séries como ‘Star Trek’, ‘American Gods’ e ‘Doctor Who’, foi preso acusado de ter atacado mulheres em sua casa, em Londres, entre julho de 2012 e agosto de 2018. As informações são do tablóide The Sun.

Obi foi detido no aeroporto de Heathrow, em Londres, ao voltar de Los Angeles. O ator de 51 anos foi libertado após o pagamento de fiança e nega as acusações.

De acordo com a polícia, ele enfrenta acusações de estupro e ataques sexuais feitas por seis estudantes. Obi teria atacado as mulheres enquanto representavam cenas de amor em aulas particulares. Ele foi diretor artístico na escola de teatro Actor in Session, em Londres, mas todos os casos aconteceram na casa dele.