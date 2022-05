Ator de “Sex Education” Ncuti Gatwa será o novo “Doctor Who”

Por Edward Baran





LONDRES (Reuters) – Ncuti Gatwa será o primeiro ator negro a interpretar o papel principal na série britânica de ficção científica “Doctor Who”, substituindo Jodie Whittaker como a 14ª encarnação do Senhor do Tempo no próximo ano, informou a BBC neste domingo.

O escocês de 29 anos, estrela do sucesso da Netflix “Sex Education”, publicou em sua conta no Instagram dois corações e um quadrado azul, representando a “Doctor’s Tardis”, uma cabine telefônica da polícia que viaja no tempo, antes de a notícia ser confirmada pela emissora.

Gatwa, que nasceu em Ruanda, disse que manteve a notícia em segredo desde que foi escalado, em fevereiro.

“É um papel incrivelmente icônico e uma série incrivelmente icônica, e eu só espero fazer justiça a isso”, disse ele no tapete vermelho para o Bafta TV awards, onde ele concorreu à melhor performance masculina em um programa de comédia por “Sex Education”.

“Eu estou seguindo alguns passos muito, muito grandes, então só espero preenchê-los.”

Na série, o Doutor é capaz de se regenerar, permitindo que diferentes atores desempenhem o papel desde a sua primeira exibição em 1963.

Whittaker, que anunciou que estava deixando a série no ano passado, foi a primeira mulher a interpretar como Doutora. Ela aparecerá em um episódio especial final para marcar o centenário da BBC ainda neste ano.

O showrunner Russell T Davies, que está retornando a Doctor Who depois de sair em 2009, disse que o talento de Gatwa é “claro, ousado e brilhante”.

“Eu posso vê-lo por anos explorando o papel e levando-o para algum lugar novo”, disse ele à Reuters no tapete vermelho, onde acompanhou Gatwa. “Isso foi o que eu senti. Senti em meu coração que podemos ir a qualquer lugar com isso.”