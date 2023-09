Ator de ‘Sex Education’, Ncuti Gatwa abre álbum de fotos no Rio de Janeiro

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/09/2023 - 2:10 Compartilhe

Ncuti Gatwa tem celebrado o fim de Sex Education, série da Netflix, em grande estilo. O ator ruandense-escocês, que interpreta Eric na trama, recentemente compartilhou uma série de cliques curtindo dias no Rio de Janeiro após o lançamento da última temporada da série.

“Eu te amo, Rio”, escreveu Ncuti, em uma publicação no Instagram feita nesta sexta-feira, 29. Nos registros, ele aparece apreciando a vista da cidade nos teleféricos do Pão de Açúcar, bem como curtindo um dia de praia ao lado do cabeleireiro britânico Silas Baiden. Os dois estão hospedados no famoso hotel Copacabana Palace.

Nos comentários, fãs brasileiros foram à loucura. “Imagina só você em um rolê em Copacabana e dar de cara com o ícone. Eu jamais fingiria costume”, escreveu uma. “Como eu queria estar no Rio para dar um cheiro nesse ‘homi’ maravilhoso”, brincou outra.

Confira:

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias