Ator de ‘Senhora do Destino’ recorda ‘experiência horrível’ na Bolívia e faz apelo

O ator Agles Steib, de 38 anos, que ficou nacionalmente conhecido por interpretar Maikel Jackson, filho de Rita de Cássia (Adriana Lessa), em “Senhora do Destino” (2004), da Globo, passou por momentos delicados na Bolívia. Ele ficou incomunicável ao voltar ao Brasil, deixando sua família preocupada. As informações são do site “Quem”.

“Fui até a rodoviária, em Santa Cruz de La Sierra, para comprar uma passagem para Corumbá (MS), mas lá me venderam uma passagem para a Argentina. Não cheguei a ir para a Argentina. Desci do ônibus, me comuniquei com uma senhora que falava português, porque não falo bem espanhol, e peguei um ônibus até a fronteira. Mas estava sem dinheiro e fiquei incomunicável. Dormi na rodoviária e fiquei três dias sem comunicação. A fronteira está muito perigosa e tudo isso preocupou minha mãe”, conta Agles, que já está na Cidade de Deus, bairro da Zona Oeste do Rio onde mora com a mãe, Leonete Carol, de 62 anos, e a filha mais velha, Mariana, de 15 [ele ainda é pai de Maria Luiza, de 4 anos].

Agles conta que sentiu muito medo quando estava na fronteira. “Eu não tinha dinheiro para colocar crédito no celular e, por isso, fiquei três dias sem falar com a minha mãe. Foram três dias sem comer. Estou magro e abatido. Viam que eu era brasileiro e achavam que eu ia roubar. Estou precisando muito de ajuda, trabalho de faxineiro, de qualquer coisa, eu só quero ajudar minha filha e minha família honestamente. Só quero trabalhar”, afirma, chorando.