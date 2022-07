Ator de ‘Senhora do Destino’ consegue comunicação com a família após 5 dias desaparecido

Agles Steib, ator de 38 anos, se comunicou com a família neste sábado (9), após ter ficado desaparecido na Bolívia. O artista ganhou destaque na televisão em 2004, na novela ‘Senhora do Destino‘, da TV Globo.

Segundo informações da revista Quem, Leonete Carol, mãe do artista, de 62 anos, afirmou que o filho viajou para a Bolívia para tentar uma oportunidade de trabalho.

“Ele estava incomunicável por estar perdido em outro país. Ficou quatro dias sem chip no celular para se comunicar com a familia. Graças a Deus já se comunicou e está bem. Está de volta para o Rio, mas deve demorar uns dois dias para chegar”, diz.

“Agora estou mais calma. Já estava pensando no pior. Ele também estava preocupado com a família, mas não podia se comunicar por causa do chip. Mariana, filha dele, de 15 anos, estava triste, cabisbaixa, e agora está mais tranquila. Ele está vivo e bem”, completou Leonete.