Ator de ‘Pantera Negra’, Tenoch Huerta se pronuncia após acusação de assédio sexual

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/06/2023 - 22:11 Compartilhe

Tenoch Huerta, conhecido por viver Namor no filme Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, usou o Instagram nesta segunda-feira, 12, para rebater as acusações de assédio sexuais feitas por María Elena Ríos. O ator afirma que “são simplesmente falsas”.

“Há um ano, namorei a Elena por vários meses. Foi totalmente consensual o tempo todo, como inúmeras outras pessoas podem atestar. E ao longo desse período, foi um relacionamento amoroso, afetuoso e mutuamente solidário”, iniciou Huerta, em texto publicado nos stories. “No entanto, depois que terminou, Elena começou a distorcer nossas interações tanto em particular quanto na frente de grupos de amigos em comum”, completou.

Segundo o ator, ele contratou uma equipe jurídica para tomar as medidas cabíveis para proteger sua reputação. “Quero refutar essas acusações irresponsáveis e falsas que podem causar grande prejuízo e danos”, destacou. “Sei que estou longe de ser uma pessoa perfeita, mas essas acusações são simplesmente falsas. E, embora eu sempre trabalhe para melhorar a mim mesmo, preciso contestar alegações que são falsas e ofensivas”, finalizou.

María Elena Ríos publicou no Twitter, no último domingo, 11, um longo texto onde chama Tenoch Huerta de “predador sexual” e diz que deixou o grupo antirracista Poder Prieto, do qual ele também fazia parte, alegando que a organização o protegia, mesmo ciente das supostas acusações.

“É muito difícil falar de abuso emocional e de poder de um predador sexual amado no mundo por interpretar um personagem de um filme, como é o caso de Tenoch Huerta. Aparentemente encantador, a grande característica de um narcisista + uma boa dose de vitimização. #JáNãoTenhoMedo Sua fama não voltará a me intimidar”, escreveu.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias