Ator de ‘How I Met Your Mother’ é preso após tentar matar ex-namorada

A Polícia do Texas prendeu nesta quinta-feira, 30, o ator Nick Pasqual, que atuou em How I Met Your Mother, acusado de tentar matar a ex-namorada. A informação foi publicada pelo New York Post.

Segundo a polícia, Pasqual desferiu ao menos 20 facadas na maquiadora Allie Shehorn. Os investigadores afirmam que o ator invadiu a casa de Allie na madrugada do dia 23 de maio e a atacou após descobrir uma ordem de restrição contra ele.

Após o crime, ele teria fugido para o Texas, onde tentava cruzar a fronteira com o México. De acordo com a publicação, a maquiadora passou por uma série de cirurgias e segue internada em um hospital da Califórnia.

O artista deve responder por tentativa de homicídio, roubo à residência e lesão corporal grave. A pena poderá ser prisão perpétua, caso seja condenado.

Além de How I Met Your Mother, Nick Pasqual atuou nos filmes “Jobs”, “Garotas Malvadas” e “Rebel Moon”, seu último sucesso na Netflix.