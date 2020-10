Ator de “Grey’s Anatomy” deve R$ 11,6 milhões de pensão

Jesse Williams, mais conhecido como o cirurgião Jackson Avery do seriado “Grey’s Anatomy”, está com o nome “sujo”. Ele, que está em processo de divórcio de Aryn Drake-Lee há três anos, deve cerca de R$ 11,6 milhões em pensão para os dois filhos: Sadie e Maceo. As informações são do site TMZ.

Além do valor altíssimo a ser pago pelo ator, a esposa ficará com três casas e dois carros Audi. Jesse terá direito ao Porsche Cayenne e o dinheiro que recebeu do seriado desde a separação da esposa, R$ 5,2 milhões (US$ 936,8 mil). A pensão será paga referente e abril de 2017 até outubro de 2019 no valor de R$ 283 mil (US$ 50,6 mil) por mês. A partir daí, Williams pagará 224 mil (US$ 40 mil), além de dois meses de atraso da pensão para a ex, equivalendo a R$ 283 mil (US$ 50,6 mil).

Os dois compartilharão a guarda dos filhos, mas terão que consultar um ao outro quando quiserem compartilhar fotos das crianças nas redes sociais.

