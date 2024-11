Ator de dorama Song Jae-rim morre aos 39 anos

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 12/11/2024 - 19:01 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 12 NOV (ANSA) – O ator e modelo sul-coreano Song Jae-rim, conhecido por seus papéis em “Fadas da Limpeza” (2018) e “Queen Woo” (2024), morreu nesta terça-feira (12), aos 39 anos, em Seul.

Segundo informações do portal “Yonhap News”, o astro do k-drama foi encontrado sem vida em seu apartamento por um amigo que desejava almoçar com ele.

A polícia sul-coreana afirmou que uma carta de suicídio foi encontrada na residência de Song, o que descartou a suspeita de um crime.

A família do artista disse ao veículo de notícias que um “pequeno funeral para entes próximos” será organizado na próxima quinta-feira (14).

Além de “Fadas da Limpeza” e “Queen Woo”, Song também teve participações importantes em “No Dia de Seu Casamento”, “Adeus, Sr.Black” e “Two Weeks”. (ANSA).