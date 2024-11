Ator de ‘Dawson´s Creek’ posa com esposa e os 6 filhos e reflete sobre tratamento de câncer

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/11/2024 - 14:35 Para compartilhar:

O ator James Van Der Beek, 47 anos, que ficou famoso por estrelar a série “Dawson´s Creek”, fez um desabafo sobre sobre o câncer recém-descoberto ao compartilhar um clique ao lado da família reunida – a esposa, Kimberly Van Der Beek, e os seis filhos do casal -, registrado no feriado do Dia de Ação de Graças.

Em um texto emocionante, publicado no Instagram, na última quinta-feira, 29, o ex-astro da série fez uma reflexão sobre o ano que está perto de acabar. No início do mês veio à tona que ele foi diagnosticado com câncer colorretal.

+Selton Mello celebra marca de 2 milhões de espectadores de ‘Ainda Estou Aqui’ nos cinemas

+Com direito a selfie no espelho pós academia, Rafaella Justus declara: ‘Minha terapia do momento’

“Tem sido um ano difícil… e estou grato por tudo isso. Para a vida, imensa e recalculando a rota, que colocou o câncer no meu caminho. Pelo dom de saber o que é ter amigos tão profundos e de maneiras que eu nunca teria sido capaz de pedir se não tivesse passado por isso. Estou grato por esta nova relação que tenho com o meu corpo e pelo modo como cuido dele”, ele na legenda da publicação.

“Agradeço a cada um de vocês que me estenderam a mão, e enviaram boas vibrações e orações. Todo apoio faz a diferença. E estou mais grato do que nunca à minha super e humana esposa, que apareceu em níveis que eu nunca pensei ser possível. Quem me mostrou o que é o amor incondicional e a magia que vem disso. Estou admirado com você, Kimberly. E, claro, estou mais do que grato ao pequeno exército amado de loirinhos [seus filhos], que me mantém presente, ativo e inspirado apenas por ter vocês. Amo vocês ao infinito e além. Feliz Dia de Ação de Graças a todos”, finalizou ele.

A informação de que Van Der Beek estava tratando um câncer foi divulgada em primeira mão pela revista People, em publicação no início deste mês.

“Tenho câncer colorretal. Tenho lidado com esse diagnóstico em particular e tenho tomado medidas para resolvê-lo, com o apoio da minha incrível família, Há motivos para otimismo e estou me sentindo bem”, disse ele em entrevista.

Van Der Beek é pai de Olivia, de 14 anos; Joshua, de 12; Annabel, de 10; Emilia, de 8; Gwendolyn, de 6; e Jeremiah, 2.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por James Van Der Beek (@vanderjames)