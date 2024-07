Ator de ‘Chocolate com Pimenta’ vira corretor de imóveis de luxo; conheça

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/07/2024 - 11:44 Para compartilhar:

Galã de novelas como Chocolate com Pimenta e Aquele Beijo, o ator Victor Pecoraro, 46 anos, é mais um ex-global a se dedicar à venda de imóveis de luxo no Rio de Janeiro.

“Venha conhecer essa maravilha que eu mesmo vou lhe atender”, escreveu o ator no início desta semana. Pecoraro está longe das telenovelas desde 2020, quando contracenou em As Aventuras de Poliana, exibido pelo SBT. Em 2021, foi um dos participantes do reality show A Fazenda.

Nas imagens nas redes, Pecoraro aparece em visitas a condomínios luxuosos no Rio de Janeiro, a preços milionários. Um deles, Pecoraro aparece em uma visita a um apartamento triplex em Alphaville, na Barra da Tijuca. O espaço conta com piscina, hidromassagem e suítes. “Ela está prontinha para você”, afirma.

Pecoraro não é o único ator a se tornar executivo de vendas após deixar de assumir novos papeis na televisão.

Marcello Antony, ator conhecido por seus diversos papéis na TV entre os anos 1990 e 2000, anunciou em junho que vai trabalhar como corretor de imóveis de luxo em Portugal, onde vive há sete anos. Um dos imóveis vendidos pelo ator custa o equivalente a R$ 15 milhões.

Já Jônatas Faro, 36 anos, também se afastou da profissão como ator para se dedicar à carreira como executivo de vendas do ramo imobiliário. Atualmente, Faro está no ar com a reprise de Cheias de Charme (2012) após atuar em mais de 20 produções globais nos anos 2000.