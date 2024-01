Ator de ‘Barbie’ não deixou filhas assistirem ao filme: ‘Não sei se é uma boa ideia’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/01/2024 - 8:07 Para compartilhar:

Ryan Gosling, intérprete de Ken no live action “Barbie“, afirmou que aceitou o papel por inspiração nas filhas, Esmerelda, 9 anos, e Amada, de 7 anos. No entanto, ainda não as deixou assistir ao filme, que estreou em julho de 2023.

“Não sei se você deveria assistir a seu pai como Ken. Não sei que idade é uma boa idade para ver seu pai fazer isso. É muito louco”, confessou em entrevista ao “E! Notícias”.

Embora não tenha levado as filhas ao cinema, Ryan explicou que as pequenas “viram pequenas partes” e visitaram o set um dia, quando ele fez um grande número musical.

Esmerelda e Amada motivaram o pai a aceitar o papel. “Eu sabia que elas adoraram porque no início diziam: ‘Ei, podemos ir à Target?’, e então elas passam lentamente pelo corredor da Barbie. E minha esposa e eu meio que percebemos: ‘Ok, acho que é hora de deixá-las ter Barbies’. E nenhum interesse em Ken, o que também foi muito interessante”, contou bem humorado.

