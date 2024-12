Ator de ‘Baby Driver’, Hudson Meek morre os 16 anos em acidente nos EUA

Hudson Meek, ator mirim que participou de Baby Driver, morreu aos 16 anos na semana passada após cair de um carro em movimento em Vestavia Hills, nos Estados Unidos.

O acidente aconteceu no dia 19 de dezembro. Ele sofreu um traumatismo contundente na queda e foi internado no Hospital da Universidade do Alabama em Birmingham, onde morreu no sábado, 21.

Seu principal papel foi no filme Baby Driver, em 2017. No longa, ele interpretou a versão mais jovem de Baby, personagem de Ansel Elgort. Meek também realizou muitos trabalhos como dublador.

Além disso, o ator apareceu em programas como Found da NBC e Legacies da CW. Recentemente, ele atuou no thriller The School Duel.

O perfil de Meek nas redes sociais lamentou a morte do ator. “Nossos corações estão partidos ao compartilhar que Hudson Meek foi para casa estar com Jesus esta noite. Seus 16 anos nesta Terra foram muito curtos, mas ele realizou muito e impactou significativamente todos que conheceu.”

A postagem também informou que uma celebração em homenagem ao ator será realizada no sábado, 28.