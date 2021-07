Ator de ‘As Visões da Raven’ é acusado de enviar pornografia a menor e está foragido

Kyle Massey, responsável por interpretar Cory nos seriados “As Visões da Raven” e “Cory na Casa Branca”, da Disney, foi acusado de enviar conteúdo pornográfico para uma menina de 13 anos. O ator de 29 anos está foragido e, segundo o site TMZ, Kyle tinha uma audiência sobre o caso marcada para o fim de junho, mas não apareceu. Após não comparecer novamente nesta segunda-feira (12), o juiz pediu que o ator fosse preso.

A promotoria afirma que Kyle enviou o conteúdo sexualmente explícito para a menina entre 2018 e 2019. Ele já foi processado por um crime parecido: enviar “inúmeras mensagens de texto, imagens e vídeos sexualmente explícitos”, segundo o site. Lee Hutton, advogado do ator, disse que ele e o cliente estão “preocupados com as declarações falsas feitas no tribunal. Na verdade, avançaremos para defender essas alegações, mas também determinar por que o devido processo não foi seguido”.

