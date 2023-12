Ator de ‘As Branquelas’ marca presença na Farofa da Gkay

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/12/2023 - 23:43 Para compartilhar:

Desde sua criação, a Farofa da Gkay vem sendo um encontro anual de celebridades e influenciadores de todo o Brasil. No entanto, essa influência parece ter se estendido também ao meio internacional: na edição de 2023, a festa de aniversário de Gessica Kayane recebe ninguém mais, ninguém menos do que Marlon Wayans.

O ator americano, conhecido por seu papel em “As Branquelas”, desembarcou em Fortaleza (CE) nesta segunda-feira, 4, após ter participado da CCXP, em São Paulo, durante o final de semana. No Instagram, Gkay compartilhou fotos ao lado de Wayans e escreveu: “Olha só quem chegou das favelas de Beverly Hills…. direto pra FAROFA DA GKAAAAAYYYYY”.

O fato pegou internautas de surpresa, que reagiram com mais de 680 mil curtidas no post original. “O look tá como: uma roupa que diga ‘Eu não sou galinha, mas também não sou virgem'”, escreveu uma, parafraseando a dublagem icônica do longa-metragem de sucesso.

“Será que na festa fantasia ele vai de As Branquelas?”, teorizou outra.

