Ator de ‘Animais fantásticos’ é condenado a três anos de prisão por assédio sexual

Kevin Guthrie, de 33 anos, que atuou em “Animais Fantásticos”, foi sentenciado a três anos de prisão por assediar uma mulher em Glasgow, na Escócia, segundo a rede britânica BBC.

O ator negou as acusações e disse que somente ajudou a mulher, que estava machucada. No entanto, amostras de seu DNA foram encontradas dentro da lingerie da vítima, segundo o júri escocês, que avaliou as provas durante um julgamento de quatro dias.

O crime, de acordo com a agência, foi registrado no apartamento do também ator Scott Reid, em 30 de setembro de 2017. Os três se conheceram em um bar, mas foram para o apartamento após a moça ter sofrido uma queda na rua. Reid chamou o atendimento médico e Guthrie teria sido incumbido de tomar conta da moça, que disse se lembrar de ver sua blusa sendo tirada e de ter sido apalpada e assediada até Reid retornar.

