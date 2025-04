Ator da série ‘The White Lotus’ comenta reviravolta no fim da 3ª temporada

Atenção: o texto abaixo contém spoilers do episódio final da 3ª temporada de The White Lotus.

O ator Walter Goggins, que interpreta Rick na 3ª temporada de The White Lotus, falou pela primeira vez sobre os eventos que marcaram o último episódio da série, exibido no domingo, 6. Em entrevista ao programa CBS Mornings, ele desabafou sobre o segredo que precisou guardar durante meses. “Finalmente tenho pessoas com quem conversar”, brincou.

Na reta final da temporada, Rick mata Jim (Scott Glenn), o homem que acreditava ser o responsável pela morte de seu pai. No entanto, uma reviravolta muda completamente a história: Jim era o pai verdadeiro do personagem. “Toda a história de vida do Rick foi definida por esse trauma, então eu simpatizo muito com a dor dele”, declarou o ator, que elogiou o criador da série, Mike White.

Goggins contou que o impacto do roteiro foi tão grande que ele precisou de tempo para digerir a última cena. “A primeira vez que li o episódio final, fechei o roteiro e sentei em silêncio. Fiquei parado ali, pensando: ‘Uau, é isso mesmo que vai acontecer?‘”.

Segundo ele, o mistério foi mantido tão bem ao longo dos episódios que ninguém acertou o desfecho. “Algumas pessoas chegaram perto, mas ninguém adivinhou”, contou, se referindo às teorias que ouviu do público nas ruas.

Ele também comentou sobre a relação entre Rick e Chelsea (Aimee Lou Wood), e destacou que a personagem trouxe algo inédito para a série da HBO. “É a primeira história de amor em The White Lotus“, refletiu.