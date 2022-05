Ator da série ‘Power Ranger’ é preso pelo FBI acusado de fraude nos Estados Unidos

O ator Austin St. John, que interpretou o Power Ranger Vermelho na série clássica dos anos 90, foi preso por agentes do FBI nesta semana, de acordo com o site TMZ, acusado de fraude.

Segundo a publicação, um vizinho do ator relatou que cerca de 15 agentes do FBI invadiram a casa de St. John no estado americano do Texas, nos Estados Unidos, e efetuaram a prisão. A acusação, que envolve outras 17 pessoas, é de que ele faz parte de um esquema fradulento.





Austin St. John e os demais suspeitos teriam fraudado o um programa feito para ajudar pequenas empresas afetadas pela pandemia de Covid-19. O ator é acusado de ter conseguido 16 empréstimos, totalizando 3,5 milhões de dólares – cerca de R$ 17 milhões.

O FBI ainda afirma que o ator usou o dinheiro recebido para uso pessoal e não para recuperar empresas, como oferece o programa de desenvolvimento. Os agentes dizem que o dinheiro foi obtido de forma fraudulenta, mesmo se tivesse sido usado corretamente. Se for condenado, Austin pode pegar até 20 anos de prisão.