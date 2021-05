Ator da série ‘Pose’, Billy Porter revela ser HIV positivo: ‘Convivo com essa vergonha em silêncio’

Billy Porter, da série “Pose”, revelou que é HIV positivo, em entrevista ao “The Hollywood Reporter”. O ator contou que recebeu o diagnóstico há mais de 13 anos, mas não se sentia à vontade para revelar antes.

“Eu era a geração que deveria se cuidar melhor, mas isso aconteceu de qualquer maneira. Era 2007, o pior ano da minha vida. Estava no precipício da obscuridade por cerca de uma década ou mais, mas 2007 foi o pior de tudo. Em fevereiro, fui diagnosticado com diabetes tipo 2. Em março, assinei os papéis da falência. E, em junho, fui diagnosticado com HIV”, lembrou Porter.

“A vergonha daquela época combinada com a vergonha que já existia em minha vida me silenciava, e convivo com essa vergonha em silêncio. Ser soropositivo, no lugar de onde vim, crescendo na igreja pentecostal com uma família muito religiosa, era um castigo de Deus”, continuou. “Eu estava tentando ter uma vida e uma carreira, e não tinha certeza se conseguiria se as pessoas erradas soubessem disso”, completou.

Instagram will load in the frontend.

Veja também