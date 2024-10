Ator da série de Tarzan morre 5 anos após tragédia familiar

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/10/2024 - 10:57 Para compartilhar:

Ron Ely, que interpretou Tarzan na série televisiva dos anos 1960, morreu aos 86 anos, em 29 de setembro. A informação foi confirmada na quarta-feira, 23, pela filha do ator, Kirsten Casale Ely. Ele morreu em Hereford, no Texas (EUA), mas a causa não foi revelada.

A morte de Ron acontece 5 anos depois do assassinato de sua esposa, Valerie. Ela foi morta a facadas pelo filho do casal, Cameron, que também morreu na ocasião, após levar tiros de policiais na cena do crime.

Kirsten fez uma postagem nas redes sociais sobre a morte do pai, na quarta-feira. “O mundo perdeu um dos melhores homens já conhecidos, e eu perdi meu pai. Ele era alguém que as pessoas poderiam chamar de herói. Um ator, escritor, coach, mentor, um homem de família e um líder”, começou.

O intérprete do Tarzan na série original da NBC também foi autor de romances policiais, com dois livros publicados: Night Shadows (1994) e East Beach (1995). Ele participou das séries Mulher Maravilha e Ilha da Fantasia, além de produções como Superman.

“Ele criou o impacto de uma onda de influências positivas por onde passava […] A história de vida do meu pai foi de perseverança e de uma dedicação sem fim para sua família e amigos, além da coragem para fazer o que era certo e a vontade de se sacrificar para os sonhos daqueles que amava”, disse também Kirsten.

Por fim, ela, que também é escritora, escreveu: “Meu grande conforto é saber que meu pai está com minha mãe e meu irmão. É também com grande tristeza que sinto falta de todos eles, algo que está gravado em minha alma. Eu carregarei orgulhosamente todas as minhas memórias favoritas deles, até que nos encontremos novamente”.

Nascido também em Hereford, Texas, Ron era pai de Kirsten, Kaitland e Cameron. Foi casado com Valerie Lundeen durante 35 anos. Ela morreu aos 62, em outubro de 2019, após levar múltiplas facadas de Cameron, de 30 anos. Segundo tabloides americanos, Cameron teria ligado para a polícia, e incriminado o pai pelo assassinato. Ele levou 24 tiros dos policiais presentes e morreu no local.