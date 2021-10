Ator da Globo Johnny Massaro assume namoro com amigo de infância

Johnny Massaro, de 29 anos, usou a sua rede social para anunciar que está namorando João Pedro Accioly, que além de namorado é também seu amigo de infância. No Instagram, o ator da Globo fez um post celebrando a ‘parceria’ com o amado

Já o advogado e professor de direito constitucional fez uma publicação contando que os dois celebram hoje 8 meses de namoro: “Faz 8 meses hoje que namoro o amor da minha vida (que eu conheci em 97, na casa dos meus avós, no aniversário de minha prima Ana Clara Teixeira — que descobrimos, no primeiro encontro (último sábado de carnaval), ter sido a primeira “namoradinha” do Johnny. Logo na quarta de cinzas, dirigimos até a Bahia. No sábado seguinte, a gente já tava se apresentando como namorados e, 8 meses e muitos quilômetros depois, cá estamos”, escreveu na internet.

“Estou feliz pelo que sinto e por falar sobre o que sinto. Porque, embora todas as cartas de amor sejam (levemente) ridículas, só as criaturas que nunca as escreveram é que (realmente) o são”, completou.

Em ambas as publicações, eles mostraram as fotos juntos ainda crianças.

Veja a publicação de Johnny Massaro:

