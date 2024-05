Ator da Globo, Daniel Rocha é procurado por causa de dívida de R$ 274 mil com banco

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/05/2024 - 9:50 Para compartilhar:

O ator Daniel Rocha, conhecido por atuar em novelas da Globo como “Avenida Brasil” (2012), “Império” (2015) e “Terra e Paixão” (2023), foi citado pela Justiça para o pagamento de uma dívida, agora atualizada em R$ 274.942.80. De acordo com publicação do jornal EXTRA, o artista não foi encontrado em seus endereços no Rio de Janeiro e em São Paulo.

A matéria cita que o famoso fez um empréstimo no banco de R$ 125 mil. Em 2020, durante a pandemia da covid-19, ele alegou não ter condições financeiras para o pagamento e negociou a dívida em 44 parcelas de R$ 6.248.70 cada. Ele fez o pagamento de outubro do mesmo ano até novembro de 2021 – mas dessa data, parou de pagar as parcelas acertadas.

A IstoÉ entrou em contato com a assessoria de Daniel Rocha, mas não teve retorno. O espaço segue aberto.