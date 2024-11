Ator Cássio Scapin faz alerta sobre golpe após sofrer tentativa de extorsão

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/11/2024 - 17:01 Para compartilhar:

Cássio Scapin, 59 anos, usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para alertar os internautas sobre uma modalidade de golpe do qual ele havia acabado de ser alvo. O ator está com a mãe hospitalizada em São Paulo e recebeu contato telefônico, feito por um falso médico, que tentou extorquir dinheiro dele.

Em um vídeo publicado no Feed do Instagram, o artista relata ter sofrido a tentativa de golpe. Ele contou que a pessoa do outro lado da linha se identificou como hematologista, informando que o convênio de saúde não cobriria um procedimento e, por conta disso, ele precisaria fazer uma transferência de R$ 7.800.

“Um golpe muito sério está acontecendo. Estou com minha mãe internada no hospital por conta de uma fratura. Recebi um telefonema de um profissional, que se identificava como médico. Primeiramente, ele ligou no quarto do hospital. Depois, no meu celular. Ele dizia que seria necessário um procedimento de urgência e que o convênio não cobriria”, disse o ator no vídeo.

Scapin, querido pelo público por seu trabalho no Castelo Rá Tim Bum, em que interpretou o protagonista Nino, destacou, ainda, que o convênio e o hospital onde a mãe está internada estão prestando o atendimento necessário à sua mãe.

Em seu desabafo, o ator alertou que os criminosos tentam se aproveitar de pessoas vulneráveis.

“Esse camarada, se valendo da fragilidade dos familiares, informava que precisava de R$ 7.800 para o procedimento que não consta no plano de saúde. As famílias ficam frágeis e suscetíveis nesse momento de hospital. Isso é de um mau-caratismo e de uma bandidagem. Fiquem muito atentos. O profissional se identificava com nome e sobrenome e se dizia hematologista. É uma gangue e age em rede. Fiquem muito atentos”, alertou ele.

