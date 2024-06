Ator canadense Donald Sutherland morre nos EUA aos 88 anos

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 20/06/2024 - 15:50 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 20 JUN (ANSA) – Morreu nesta quinta-feira (20) em Miami, nos EUA, aos 88 anos, o ator canadense Donald Sutherland.

Ele foi vítima de complicações de uma doença que não foi especificada O filho dele, o também ator Kiefer Sutherland, escreveu no X (antigo Twitter): “Com o coração pesado, conto que meu pai, Donald Sutherland, faleceu. Um dos mais importantes atores da história do cinema. Nunca intimidado por um papel, bom, mau ou feio. Ele amava o que fazia e fazia o que amava, e ninguém pode querer mais do que isso. Uma vida bem vivida”.

Ao longo de seis décadas de carreira, Sutherland trabalhou em mais de 190 obras, entre filmes e séries de TV.

Ele venceu duas vezes o Globo de Ouro como ator coadjuvante nos filmes de TV “Cidadão X”, de 1995, que também rendeu um Emmy; e “Bastidores da Guerra” (2002), além de um Oscar honorário em 2017.

Entre seus papeis mais marcantes estão os nos filmes “Orgulho e Preconceito”, “M.A.S.H”, “Ad Astra”, “Invasores de Corpos”, “Os doze condenados” e “The Undoing”. Em “Os Guerreiros Pilantras”, em 1970, contracenou com Clint Eastwood; e em “Klute – O Passado Condena”, de 1971, com Jane Fonda.

A partir de 2012, sua entrada na franquia infanto-juvenil Jogos Vorazes, no papel do Presidente Snow, apresentou seu trabalho a uma nova geração de espectadores.

O velório deve ser realizado em uma cerimônia privada apenas para amigos e familiares. (ANSA).