Ator Caio Castro perde controle e bate forte na Copa Truck, mas sai ileso

O ator e piloto Caio Castro deu um susto em quem acompanhava a Copa Truck neste sábado. Ele perdeu o controle do caminhão que estava dirigindo em uma sessão de testes, em Viamão (RS) e bateu de frente num muro de pneus de contenção fora da pista. Apesar da colisão, Castro saiu ileso e deve participar normalmente da prova que ainda irá acontecer.

Castro, da equipe ASG Motorsport, dirigia o veículo número 22. Em determinado momento, entrou em alta velocidade numa curva, ultrapassando um adversário pelo lado esquerdo. Por estar muito rápido, não conseguiu frear a tempo e saiu da pista. Andou alguns metros pela grama e subiu num barranco, destruindo o muro de pneus.

Apesar do susto, Castro saiu ileso e andando do próprio caminhão. Não demorou para uma equipe de apoio resgatar o piloto. A sessão de testes aconteceu no local da prova, no autódromo Internacional de Tarumã, em Viamão, nos arredores de Porto Alegre.

Após o acidente, o teste foi interrompido por alguns instantes. O veículo passou por reparos e estará apto a ser utilizado nas duas provas que Castro deverá disputar ainda neste sábado. E ele não foi o único. Neste final de semana, Débora Rodrigues e Jaidson Zini colidiram não disputarão as 7ª e 8ª etapas, no sábado e domingo, respectivamente. A piloto teve uma entorse no joelho, enquanto o rival teve dores na clavícula.

