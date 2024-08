Ator Antonio Calloni posta cliques raros do filho e fãs se manifestam

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/08/2024 - 11:57 Para compartilhar:

Antonio Calloni postou uma sequência de fotos do filho, Pedro Calloni, fruto de seu casamento com a jornalista Ilse Rodrigues, e chamou atenção dos seguidores, que não estão acostumados a ver com frequência postagens do ator com o herdeiro.

Pedro está completando 30 anos nesta terça-feira, 20, e ganhou uma declaração de amor do pai. “30 anos. Muito orgulho do homem que você se tornou, meu filho. Te amamos”, escreveu o artista.

O post contou com várias fotos, antigas e atuais de Pedro e os seguidores de Calloni comentaram sobre a semelhança entre os dois. “Muito parecido com você! Parabéns pra ele!”, comentou uma pessoa. “Sua xerox, mesma coisa!!!! Lindos”, disse outra fã. “Parecidíssimo com você! Deus o abençoe grandemente!! Linda sua família”, afirmou uma terceira. “Que filho lindo e é a cara do pai”, acrescentou outra admiradora.

Pedro é músico, estudou na Berklee College of Music, nos Estados Unidos, um dos mais importantes conservatórios de música pop do mundo. Ele se dedica à carreira de músico e Engenheiro de Som. Em março de 2023, ele se casou com Kelly Sayer.