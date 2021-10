Ator Alec Baldwin disparou arma que matou mulher em set de filmagem

O ator Alec Baldwin disparou a arma que matou uma mulher e deixou um ferido no set do filme “Rust” no estado americano do Novo México, informou o gabinete do xerife do condado de Santa Fé, nesta quinta-feira (21).

“O gabinete confirma que os dois indivíduos baleados no set de Rust foram a diretora de fotografia Halyna Hutchins, 42, e o diretor do filme, Joel Souza, 48, atingidos quando uma arma cenográfica foi disparada pelo ator e produtor Alec Baldwin”, detalha o comunicado.

Mais cedo, o astro havia publicado em seu Instagram uma foto em que aparece caracterizado para o personagem Harland Rust. Na legenda, ele escreveu: “De volta pessoalmente ao escritório. Caramba… isso é exaustivo”.

