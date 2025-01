Ator acusado de canibalismo assume atitude abusiva e debocha de supostas vítimas

O ator Armie Hammer, que está sendo acusado de canibalismo, abuso, assédio e estupro, admitiu como usou o sexo para alimentar seu ego. No entanto, o famoso não admitiu os crimes e usou uma expressão de mau gosto para reconhecer os atos que teria cometido no passado.

“As pessoas eram meus saquinhos de droga feitos de pele”, disparou o astro de “Me Chame Pelo Seu Nome”, no podcast “Your Mom’s House”.

“Ter pessoas querendo fazer sexo comigo, fazer sexo com pessoas, fazer todas essas coisas, tipo, me dava uma sensação de poder. Me dava uma sensação de validação”, justificou.

“O que eu fazia era pegar essas garotas, levá-las em um mês e meio turbulento, viagens de carro, passeios, o que quer que seja. Tipo, nós faríamos todas essas coisas. Nós faríamos um ótimo sexo. Tudo seria incrível”, explicou o ator sobre seu modus operandi.

Sem admitir os crimes pelos quais foi acusado, Hammer assumiu parte do comportamento errático e que vem tratando essa face obscura de sua personalidade.

“Há aspectos do meu comportamento que eu acho que não vinham do lugar mais saudável. Então havia aspectos do meu comportamento que eram apenas expressões da minha própria sexualidade”, afirmou ele, enfatizando que está tratando do assunto na terapia.

“As pessoas estavam profundamente infelizes com suas próprias vidas. E então essa história obscena surge onde esse ator quer assassinar e comer pessoas. E de repente, todo mundo fica tipo, ‘Oh, isso é muito mais divertido de focar do que o fato de que eu não posso sair da minha sala de estar”, disse.

Hammer ainda admitiu que gosta de amarrar parceiros sexuais e exercer o “poder” na cama e debochou de supostos episódios de canibalismo que teria cometido.

“Eu gosto da ideia de que você é tão completamente minha. Sim. Eu posso fazer o que eu quiser, e você ama isso porque sabe que é minha”, ele disse. “E, a propósito, especialmente se você estiver, tipo, bêbada ou chapada à noite e estiver mandando mensagens de texto. E enquanto você diz isso, você está, tipo, rindo sozinha, tipo, eu vou cortar seu dedo do pé e mantê-lo no meu bolso para ter um pedaço de você em todos os lugares onde eu for, ha ha ha”, provocou.