Ato pró-Moro ocupa três quadras em Curitiba

O ministro da Justiça, Sérgio Moro, recebeu o apoio de manifestantes em Curitiba, que ocuparam três quadras da Boca Maldita, área central da capital. A Polícia Militar não deu estimativa do público, que gritou palavras de ordem em defesa do ex-juiz.

O deputado estadual Fernando Francusquini (Solidariedade) disse em seu discurso que “enquanto Moro for ministro, ele terá o apoio de todos paranaenses”. Também sobraram críticas ao advogado e jornalista Gleen Greenwald, do The Intercept, que tem revelado conversas de Moro com procuradores da Lava Jato enquanto era o juiz da operação. “Deveria ser jogado no mar”, disse o deputado estadual Tenente Everton (PSL).

Para Everton Vinícius, de 31 anos, o ministro precisava desse apoio. “Além disso, vim porque precisamos apoiar as reformas e ajudar o presidente a governar”, defendeu.

Já a arquiteta Marta Alice das Rosas, de 59 anos, disse que “foi esquerdista, mas diante de tudo que já aconteceu com o País depois da eleição do PT, muita coisa precisaria mudar”, afirmou. Ela também defendeu Moro. “É normal, eles precisam conversar”, disse.