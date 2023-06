Ato em homenagem a jovem morto acaba em confusão na França

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 29/06/2023 - 15:01 Compartilhe

PARIS, 29 JUN (ANSA) – Um ato em homenagem ao adolescente de 17 anos assassinado por um policial na França terminou com um violento confronto entre manifestantes e forças de ordem.

A situação começou a ficar descontrolada após o fim da passeata que recordou Nael, falecido na última terça-feira (27) durante uma abordagem policial em Nanterre, nos arredores da capital Paris. O evento recebeu por volta de seis mil pessoas.

A mãe do adolescente morto chegou a subir em cima de um caminhão e acenou para a multidão. Ela vestia uma camiseta branca que pedia justiça pelo filho.

Assim como nas outras manifestações pelo assassinato do rapaz, os manifestantes incendiaram carros e lixeiras. Os agentes, que foram alvos de lançamentos de objetos, responderam as agressões com gás lacrimogêneo.

O ministro do Interior do país, Gérald Darmanin, confirmou que pelo menos 40 mil agentes foram mobilizados em toda a França para tentar conter os distúrbios provocados pela morte do rapaz.

O agente que efetuou o disparo está detido sob a acusação de homicídio culposo. Um promotor informou que o policial atirou em Nael para tentar evitar uma perseguição de carro, já que ele reagiu às ordens de parada. (ANSA).

