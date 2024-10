Ato de Marçal de disseminar laudo falso é ‘perversão do processo democrático’, diz Padilha

Larissa Pereirai Larissa Pereira https://istoe.com.br/autor/larissa-pereira/ 06/10/2024 - 11:12 Para compartilhar:

O ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, criticou as ações do candidato a prefeito de São Paulo (SP) Pablo Marçal (PRTB), que divulgou um laudo falso sobre uso de drogas contra o adversário Guilherme Boulos (PSOL). O ministro classificou a situação como “tentativa de perversão” das eleições e afirmou que o Congresso Nacional deve se debruçar sobre leis para inibir esse tipo de ataque no próximo pleito.

“O ato de sexta-feira do candidato de São Paulo Pablo Marçal de disseminar um laudo falso assinado por um médico que nem vivo está mais é uma tentativa de perverter o processo democrático brasileiro”, afirmou.

O ministro também rechaçou as críticas de que Lula não participou ativamente das campanhas eleitorais. Segundo o ministro, o petista gravou, antes do primeiro turno, mais apoios a candidatos de sua base do que em outras eleições nas quais era presidente da República.