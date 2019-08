Atlético-MG treina com Papagaio no ataque e sem Jair no meio-campo titular

O técnico Rodrigo Santana indicou nesta quinta-feira que não deverá poupar os titulares do Atlético-MG para o jogo contra o Athletico-PR, neste sábado, às 19 horas, na Arena da Baixada, em Curitiba. O volante Jair e o atacante Ricardo Oliveira, que ficam fora da equipe titular treinada no trabalho da tarde, devem ser os únicos ausentes do confronto. E a principal novidade do treinamento do dia foi a presença do centroavante Papagaio no time.

Terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, com 27 pontos, ao lado do Flamengo, os mineiros não querem deixar Santos (32 pontos) e Palmeiras (29) se distanciarem na tabela de classificação. Afinal, os atleticanos não comemoram um título na principal competição nacional desde 1971.

O zagueiro Réver vai formar dupla com Igor Rabello, enquanto o paraguaio Ramón Martínez herda a vaga de Jair, que tenta se recuperar de lesão muscular, no meio de campo. Papagaio vai ter a função de comandar o ataque.

Caso repita o time que escalou no treino desta quinta-feira, Rodrigo Santana mandará a equipe a campo no sábado com: Cleiton; Guga, Réver, Igor Rabello e Fábio Santos; Ramón Martínez; Cazares, Elias, Vinícius e Chará; Papagaio.

Em entrevista coletiva nesta quinta, o meia Chará afirmou que não se ilude com o fato de o rival paranaense ter sido derrotado por 2 a 0 na quarta-feira à noite, em Porto Alegre, pelo Grêmio, pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil.

“São dois campeonatos diferentes. Esperamos muitas dificuldades”, disse o jogador, que, ao lado do lateral-esquerdo Fábio Santos, lidera a lista dos jogadores atleticanos mais atuantes em 2019, com 37 partidas cada. “Isso é fruto de um trabalho físico muito bem feito no início da temporada”, destacou.

Além do Brasileiro, o Atlético também precisa se concentrar na disputa da Copa Sul-Americana, competição na qual o time está nas quartas de final e vai fazer o primeiro jogo contra o La Equidad, da Colômbia, terça-feira, no estádio Independência, em Belo Horizonte.