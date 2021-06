Atletismo: velocistas fazem índices no 1ª dia de seletiva paralímpica

Começou nesta terça-feira (8) a seletiva que definirá a seleção brasileira de atletismo na Paralimpíada de Tóquio (Japão). No primeiro dia do evento, realizado no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo, dois velocistas estabeleceram marcas para representar o país nos Jogos: Christian Gabriel da Costa e Thomaz Moraes. Eles aguardam o fim da seletiva, no próximo dia 19, e a convocação pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) para confirmarem as vagas.

As disputas prosseguem nesta quarta-feira (9), a partir das 9h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo no canal do YouTube do CPB e na página oficial da entidade no Facebook. Até sábado (12), a seletiva é voltada aos velocistas. A partir da próxima terça (15), será a vez dos atletas de provas longas e de campo, além do salto em distância.