Atletismo: CBAt anuncia programa de torneio preparatório para Tóquio

A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) anunciou nesta quarta-feira (16) o programa horário da primeira edição do Aberto Internacional Rumo a Tóquio, que acontecerá no domingo (20), na pista do Centro Nacional de Desenvolvimento do Atletismo, na cidade de Bragança Paulista.

Serão disputadas 28 provas, a partir das 10 horas. Ocorrerá outro evento na quarta-feira (23). Os dois encontros foram criados pela CBAt, para auxiliar os atletas que buscam índices ou precisam somar pontos para os Jogos Olímpicos de Tóquio. O prazo de obtenção de índices olímpicos e da soma de pontos para o Ranking da World Athletics termina no dia 29 de junho.

No programa horário divulgado, foi incluída uma prova de 2.000 m com obstáculos, que também soma pontos para o Ranking da World Athletics, levando em conta uma tabela de conversão. Na quarta-feira, será realizada a prova olímpica dos 3.000 m com obstáculos.

“Conversamos com alguns treinadores e concordamos que duas provas seguidas de 3.000 m com obstáculos seriam muito pesadas, sem tempo de recuperação. Então decidimos fazer uma de 2.000 m e outra de 3.000 m, com as duas somando pontos”, disse Dom Pandeló, gerente técnico da CBAt, à assessoria de imprensa da entidade.

Programa Horário (todas as provas são finais)

10:00 – 400 m com barreiras – masculino

10:05 – Lançamento do martelo – feminino/masculino

10:10 – 400 m com barreiras – feminino

10:12 – Arremesso do peso – feminino/masculino

10:15 – Salto em altura – feminino

10:20 – 1.500m – masculino

10:25 – Salto em distância – feminino/masculino

10:30 – 100 m – feminino

10:40 – 100 m – masculino

11:00 – 110 m c/barreiras

11:05 – Salto triplo – feminino/masculino

11:15 – 100 m com barreiras

11:25 – Lançamento do disco – feminino/masculino

11:30 – 2.000 m com obstáculos – masculino

11:35 – Salto em altura – masculino

11:45 – 2.000 m com obstáculos – feminino

12:00 – 200 m – masculino

12:10 – 200 m – feminino

12:25 – 800 m – masculino

12:30 – lançamento do dardo – feminino

12:35 – 800 m – feminino

12:45 – 400 m – feminino

12:50 – 400 m – masculino

