Atlético vence Rayo e praticamente garante vaga na Champions; Valladolid é rebaixado

O Atlético de Madrid venceu o Rayo Vallecano por 3 a 0 e praticamente garantiu sua vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada, nesta quinta-feira (24), na partida que encerrou a 33ª rodada do Campeonato Espanhol, onde o lanterna Valladolid foi matematicamente rebaixado.

Com 66 pontos, o Atlético se consolidou como terceiro colocado, com seis pontos a mais que o quarto Athletic Bilbao e, o mais importante, 14 pontos à frente do Villarreal (6º), o primeiro time fora da zona da Liga dos Campeões, que neste ano inclui os cinco primeiros de LaLiga.

Na vitória desta quinta-feira no Estádio Metropolitano, o atacante norueguês Alexander Sørloth abriu o placar logo aos 3 minutos, finalizando um cruzamento do argentino Giuliano Simeone.

O inglês Conor Gallagher ampliou a vantagem com uma cabeçada aos 45 minutos, finalizando um passe do também argentino Rodrigo De Paul.

E depois das assistências, veio o gol argentino: Julián Álvarez marcou o terceiro e definitivo aos 77 minutos de jogo, finalizando com perfeição, na cara do goleiro, com um chute rente à trave, após passe do francês Antoine Griezmann.

“Foi uma partida muito divertida, com ataques e situações de perigo de ambas as equipes, que certamente poderíamos ter resolvido melhor. Trabalhamos de forma mais organizada no segundo tempo”, resumiu o técnico do Atlético de Madrid, o também argentino Diego Simeone.

Com essa vitória, o Atleti volta a somar três pontos depois da derrota por 1 a 0 sofrida no último sábado, diante do Las Palmas.

O Rayo, em 11º lugar, se complica em sua luta para conquistar uma vaga europeia.

Betis sobe para 5º

A maior decepção desta quinta-feira foi o Valladolid, que foi matematicamente rebaixado para a segunda divisão, apenas um ano após retornar à elite do futebol espanhol.

Para adiar seu rebaixamento, os ‘blanquivioletas’ precisavam vencer o Betis (agora 5º colocado) em Sevilha, mas acabaram sendo goleados por 5 a 1.

O Valladolid foi para o intervalo empatando em 1 a 1, mas desmoronou no segundo tempo. O colombiano Cucho Hernández, Isco, o francês Romain Perraud e o marroquino Ez Abde marcaram os outros gols da partida.

O Betis subiu da sexta para a quinta posição, entrando na zona da Liga dos Campeões com dois pontos de vantagem sobre o Villarreal, que havia perdido por 3 a 0 para o Celta na quarta-feira, mas tem um jogo a mais.

Nas outras partidas de encerramento da rodada espanhola, o Osasuna (8º) obteve um valioso triunfo na busca por vagas europeias ao vencer por 1 a 0 o Sevilla (15º), que jogou com dez homens a partir dos 32 minutos devido à expulsão de Dodi Lubekakio.

O oitavo lugar é a última colocação nesta temporada na Espanha que classifica para as competições europeias, especificamente para a Conference League.

O lanterna Leganés, com um gol de Munir El Haddadi, salvou um ponto nos acréscimos ao empatar em 1 a 1 com o Girona (16º), que havia aberto o placar por meio do veterano uruguaio Cristhian Stuani (54′).

O ponto foi heroico para o ‘Lega’, que jogou com dez desde o 19º minuto, quando Seydouba Cissé foi expulso.

Resultados da 33ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

Terça-feira:

Valencia – Espanyol 1 – 1

Barcelona – Mallorca 1 – 0

Quarta-feira:

Athletic Bilbao – Las Palmas 1 – 0

Celta Vigo – Villarreal 3 – 0

Getafe – Real Madrid 0 – 1

Alavés – Real Sociedad 1 – 0

Quinta-feira:

Osasuna – Sevilla 1 – 0

Leganés – Girona 1 – 1

Atlético de Madrid – Rayo Vallecano 3 – 0

Betis – Valladolid 5 – 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 76 33 24 4 5 89 32 57

2. Real Madrid 72 33 22 6 5 66 31 35

3. Atlético de Madrid 66 33 19 9 5 56 27 29

4. Athletic Bilbao 60 33 16 12 5 50 26 24

5. Betis 54 33 15 9 9 50 41 9

6. Villarreal 52 32 14 10 8 55 45 10

7. Celta Vigo 46 33 13 7 13 50 49 1

8. Osasuna 44 33 10 14 9 40 46 -6

9. Mallorca 44 33 12 8 13 31 38 -7

10. Real Sociedad 42 33 12 6 15 32 37 -5

11. Rayo Vallecano 41 33 10 11 12 35 42 -7

12. Getafe 39 33 10 9 14 31 30 1

13. Espanyol 39 32 10 9 13 35 41 -6

14. Valencia 39 33 9 12 12 37 49 -12

15. Sevilla 37 33 9 10 14 35 44 -9

16. Girona 35 33 9 8 16 40 52 -12

17. Alavés 34 33 8 10 15 35 46 -11

18. Las Palmas 32 33 8 8 17 38 53 -15

19. Leganés 30 33 6 12 15 30 49 -19

20. Valladolid 16 33 4 4 25 24 81 -57

