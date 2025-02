Atlético vence na visita ao Valencia (3-0) e assume liderança provisória do Espanhol

O Atlético de Madrid venceu neste sábado (22) o Valencia (18º) por 3 a 0 em Mestalla, pela 25ª rodada da espanhola LaLiga, e assumiu a liderança provisória enquanto aguarda o resultado do jogo do Barcelona fora de casa contra o Las Palmas (17º) e do duelo Real Madrid contra o Girona (11º) no domingo.

O Atlético soma agora 53 pontos, dois a mais que os dois gigantes do futebol espanhol.

Os jogadores comandados pelo técnico Diego Simeone garantiram a vitória com dois gols do atacante argentino Julián Álvarez (12′ e 30′). Seu compatriota Ángel Correa fechou o placar na reta final (86′).

Os ‘colchoneros’ encaminharam a vitória rapidamente e asseguraram três pontos que lhes darão confiança antes do duelo de terça-feira contra o Barça, pela ida das semifinais da Copa do Rei.

O atacante francês Antoine Griezmann iniciou a jogada do primeiro gol após um passe na área em que o brasileiro Lino finalizou no travessão. A bola sobrou para Giuliano Simeone, que deu assistência para Álvarez, autor do gol.

A partir desse momento, o time ‘rojiblanco’ controlou o ritmo do jogo até que, quase meia hora depois, em outra jogada coletiva, Griezmann cruzou para que ‘La Araña’ marcasse pela segunda vez sem que o goleiro georgiano Giorgi Mamardashvili conseguisse evitar.

Álvarez teve uma chance muito clara de fazer um hat-trick, mas perdeu no mano a mano contra o goleiro.

O terceiro gol veio num erro de Javi Guerra na saída, que levou a um contra-ataque do ‘Atleti’. O inglês Conor Gallagher avançou até a entrada da área e tocou a bola para Correa, que bateu Mamardashvili com um chute cruzado.

Com esta derrota, o Valencia (18º) continua na zona de rebaixamento, empatado em pontos com o Las Palmas (17º), com 23, e um atrás do Leganés (16º), que joga no domingo contra a Real Sociedad (12ª) em Anoeta.

Mais cedo, o Villarreal (5º) se consolidou nas posições europeias ao vencer o Rayo Vallecano (6º) por 1 a 0 em Madri.

O ‘Submarino Amarelo’ venceu com um gol do seu artilheiro Ayoze Pérez (65′) em um confronto em que o atacante local Jorge de Frutos recebeu um cartão vermelho (42′) depois de uma revisão do VAR. O ‘rayista’, após perder a bola, esticou a perna e tocou na coxa de Sergi Cardona.

Na primeira partida do dia, o Espanyol (15º) venceu o Alavés (19º) com um gol de Fernando Calero aos 86 minutos de jogo.

— Jogos da 25ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Celta Vigo – Osasuna 1 – 0

– Sábado:

Alavés – Espanyol 0 – 1

Rayo Vallecano – Villarreal 0 – 1

Valencia – Atlético de Madrid 0 – 3

Las Palmas – Barcelona

– Domingo:

(10h00) Athletic Bilbao – Valladolid

(12h15) Real Madrid – Girona

(14h30) Getafe – Betis

(17h00) Real Sociedad – Leganés

– Segunda-feira:

(17h00) Sevilla – Mallorca

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Atlético de Madrid 53 25 15 8 2 42 16 26

2. Barcelona 51 24 16 3 5 65 25 40

3. Real Madrid 51 24 15 6 3 52 23 29

4. Athletic Bilbao 45 24 12 9 3 37 21 16

5. Villarreal 44 25 12 8 5 48 35 13

6. Rayo Vallecano 35 25 9 8 8 27 26 1

7. Mallorca 34 24 10 4 10 23 30 -7

8. Betis 32 24 8 8 8 30 31 -1

9. Celta Vigo 32 25 9 5 11 36 38 -2

10. Osasuna 32 25 7 11 7 29 34 -5

11. Girona 31 24 9 4 11 32 35 -3

12. Real Sociedad 31 24 9 4 11 20 23 -3

13. Sevilla 31 24 8 7 9 29 34 -5

14. Getafe 30 24 7 9 8 20 18 2

15. Espanyol 27 25 7 6 12 24 36 -12

16. Leganés 24 24 5 9 10 22 35 -13

17. Las Palmas 23 24 6 5 13 29 41 -12

18. Valencia 23 25 5 8 12 25 41 -16

19. Alavés 22 25 5 7 13 28 39 -11

20. Valladolid 15 24 4 3 17 15 52 -37

