Atlético vence e coloca pressão no Barça; Girona perde e não aproveita empate do Real

AFPi AFP - 03/03/2024 - 17:14

Depois de três jogos sem vencer, o Atlético de Madrid (4º) voltou a somar três pontos ao derrotar o Betis (6º) neste domingo (3) por 2 a 1, resultado que coloca pressão no Barcelona (3º).

Ainda sem poder contar com o atacante francês Antoine Griezmann, lesionado, o Atlético soma agora 55 pontos na tabela, dois atrás do Barça, que visita o Athletic Bilbao (5º) no último jogo do dia.

O time ‘colchonero’ foi para o intervalo vencendo por 2 a 0 com um gol contra de Germán Pezzella (8′) e um de cabeça de Álvaro Morata (44′), que minutos antes havia perdido um pênalti (27′).

Na segunda etapa, o Betis diminuiu com o português William Carvalho acertando um belo chute no ângulo (62′).

“Um jogo sofrido que poderíamos ter matado antes e não conseguimos. Um gol os colocou de volta no jogo e no final sofremos como acontece muitas vezes. Controlamos o jogo desde o início até o gol deles. É uma pena que tenhamos sofrido no final”, analisou o goleiro do Atlético Jan Oblak.

Também neste domingo, o Girona (2º) sofreu sua terceira derrota em quatro jogos, ao cair diante do Mallorca (15º) fora de casa por 1 a 0.

Com o resultado, o time catalão deixa de aproveitar a oportunidade de encostar no líder Real Madrid, que no sábado empatou em 2 a 2 com o Valencia (9º).

O único gol da partida foi marcado pelo zagueiro José Copete (33′), que garantiu três pontos cruciais para o Mallorca na luta contra o rebaixamento.

Em outro confronto já encerrado, o Villarreal (12º) goleou o Granada (19º) por 5 a 1.

— Jogos da 27ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

– Sexta-feira:

Celta Vigo – Almería 1 – 0

– Sábado:

Sevilla – Real Sociedad 3 – 2

Rayo Vallecano – Cádiz 1 – 1

Getafe – Las Palmas 3 – 3

Valencia – Real Madrid 2 – 2





– Domingo:

Villarreal – Granada 5 – 1

Atlético de Madrid – Betis 2 – 1

Mallorca – Girona 1 – 0

(17h00) Athletic Bilbao – Barcelona

– Segunda-feira:

(17h00) Osasuna – Alavés

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 66 27 20 6 1 56 18 38

2. Girona 59 27 18 5 4 57 33 24

3. Barcelona 57 26 17 6 3 56 34 22

4. Atlético de Madrid 55 27 17 4 6 54 29 25





5. Athletic Bilbao 49 26 14 7 5 46 26 20

6. Betis 42 27 10 12 5 32 28 4

7. Real Sociedad 40 27 10 10 7 37 29 8

8. Las Palmas 37 27 10 7 10 29 29 0

9. Valencia 37 26 10 7 9 31 31 0

10. Getafe 35 27 8 11 8 36 41 -5

11. Osasuna 33 26 9 6 11 30 37 -7

12. Villarreal 32 27 8 8 11 43 49 -6

13. Alavés 29 26 7 8 11 25 32 -7

14. Sevilla 27 27 6 9 12 33 40 -7

15. Mallorca 27 27 5 12 10 24 34 -10

16. Rayo Vallecano 26 27 5 11 11 23 37 -14

17. Celta Vigo 24 27 5 9 13 30 39 -9

18. Cádiz 19 27 2 13 12 18 38 -20

19. Granada 14 26 2 8 16 28 54 -26

20. Almería 9 27 0 9 18 25 55 -30

