Atlético vence clássico e impõe 1ª derrota ao Real Madrid no Espanhol

AFP - 24/09/2023 - 19:36

O Real Madrid sofreu sua primeira derrota na temporada ao cair para o Atlético de Madrid por 3 a 1 neste domingo (24), pela sexta rodada do Campeonato Espanhol, que agora tem o Barcelona como novo líder.

Os três gols do Atlético seguiram o mesmo roteiro: cruzamento da direita e cabeçada para as redes. Os autores foram Álvaro Morata (4′ e 46′) e o francês Antoine Griezmann (18), enquanto Toni Kroos (35′) descontou para os merengues.

O time do técnico Carlo Ancelotti foi amplamente superado pelo adversário no jogo aéreo e a derrota poderia ter sido mais ampla, já que Mario Hermoso quase fez o quarto gol ‘colchonero’ ao acertar uma cabeçada na trave (54′).

O Real Madrid tentou reagir fazendo mudanças (Joselu, Tchouaméni, Medy, Nacho e Brahim) e buscou o gol, com a maioria das tentativas em chutes de longe, mas sem pontaria.

“Não começamos bem. Não defendemos bem. Os três gols foram idênticos”, lamentou Ancelotti depois da partida.

“Mas quando a equipe não faz o que deve ser feito, a culpa é minha”, acrescentou o treinador italiano.

Com o resultado, o Real Madrid fica com 15 pontos e cai para a terceira posição na tabela, superado por um ponto pelo Barcelona e pelo surpreendente Girona, que é o segundo pelos critérios de desempate.

O Atlético, por sua vez, se mantém próximo dos líderes, em quinto, com 10 pontos.

“O time fez um bom jogo. Com os 2 a 0, recuamos demais, demos a eles muitas possibilidades de jogar onde são melhores (…) Conversamos no intervalo que, se continuássemos assim, tínhamos muitas chances de perder. Precisávamos jogar, procurar o segundo poste porque eles têm dificuldade de fechar e assim veio o 3 a 1 com Morata”, analisou o técnico ‘colchonero’, Diego Simeone

Nos outros jogos deste domingo, a Real Sociedad venceu o Getafe por 4 a 3 e agora é a 7ª colocada, enquanto o Las Palmas (15º) bateu o Granada (19º) por 1 a 0.

Já o Betis (9º) ficou no empate em 1 a 1 com o Cádiz (8º), mesmo placar do duelo entre Rayo (6º) e Villarreal (12º).

— Jogos da 6ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

– Sexta-feira:

Alavés – Athletic Bilbao 0 – 2

– Sábado:

Girona – Mallorca 5 – 3

Osasuna – Sevilla 0 – 0





Barcelona – Celta Vigo 3 – 2

Almería – Valencia 2 – 2

– Domingo:

Real Sociedad – Getafe 4 – 3

Rayo Vallecano – Villarreal 1 – 1

Las Palmas – Granada 1 – 0

Betis – Cádiz 1 – 1

Atlético de Madrid – Real Madrid 3 – 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 16 6 5 1 0 16 6 10

2. Girona 16 6 5 1 0 16 7 9

3. Real Madrid 15 6 5 0 1 11 6 5





4. Athletic Bilbao 13 6 4 1 1 11 4 7

5. Atlético de Madrid 10 5 3 1 1 13 5 8

6. Valencia 10 6 3 1 2 9 6 3

7. Rayo Vallecano 10 6 3 1 2 7 9 -2

8. Real Sociedad 9 6 2 3 1 12 10 2

9. Cádiz 8 6 2 2 2 6 8 -2

10. Betis 8 6 2 2 2 6 11 -5

11. Osasuna 7 6 2 1 3 7 8 -1

12. Villarreal 7 6 2 1 3 9 11 -2

13. Getafe 7 6 2 1 3 8 11 -3

14. Alavés 6 6 2 0 4 5 9 -4

15. Las Palmas 5 6 1 2 3 2 4 -2

16. Mallorca 5 6 1 2 3 7 10 -3

17. Sevilla 4 5 1 1 3 6 8 -2

18. Celta Vigo 4 6 1 1 4 6 10 -4

19. Granada 3 6 1 0 5 9 17 -8

20. Almería 2 6 0 2 4 7 13 -6

