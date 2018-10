Atlético vence Betis e assume liderança provisória na Espanha

O Atlético de Madrid venceu por 1 a 0 em casa o Betis (7º), neste domingo pela 8ª rodada do Campeonato Espanhol, e assumiu provisoriamente a liderança da competição, à espera do resultado da partida do Barcelona (2º) contra o Valencia (16º).

Os madrilenhos têm agora um ponto a mais que o Barça (15 contra 14), que fecha a rodada deste domingo no estádio Mestalla.

O responsável pela vitória do Atlético foi o argentino Angel Correa, que saiu do banco de reservas no segundo tempo para marcar o único gol da partida, aos 29 minutos.

A vitória também fez o Atlético superar na tabela o arquirrival Real Madrid (3º), que vive crise de resultados e foi derrotado por 1 a 0 pelo Alavés (4º) no sábado.

Na outra partida já encerrada deste domingo, o Valladolid (6º) deu sequência à boa fase com uma vitória por 1 a 0 sobre o recém-promovido Huesca, lanterninha da Liga.

Além de Valencia-Barcelona, este domingo ainda verá também os duelos Sevilla-Celta e Espanyol-Villarreal.

O Sevilla, 5º colocado com 13 pontos, poderá terminar líder da competição ao fim da rodada em caso de vitória, mas depende de outros resultados.

— Programação e resultados da 8ª rodada do Campeonato Espanhol:

– Sexta-feira:

Athletic Bilbao – Real Sociedad 1 – 3

– Sábado:

Girona – Eibar 2 – 3

Getafe – Levante 0 – 1

Alavés – Real Madrid 1 – 0

Leganés – Rayo Vallecano 1 – 0

– Domingo:

Valladolid – SD Huesca 1 – 0

Atlético de Madrid – Betis 1 – 0

Sevilla – Celta Vigo

Espanyol – Villarreal

(15h45) Valencia – Barcelona

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Atlético de Madrid 15 8 4 3 1 9 4 5

2. Barcelona 14 7 4 2 1 18 8 10

3. Real Madrid 14 8 4 2 2 12 7 5

4. Alavés 14 8 4 2 2 11 8 3

5. Sevilla 13 7 4 1 2 16 7 9

6. Valladolid 12 8 3 3 2 7 6 1

7. Betis 12 8 3 3 2 5 6 -1

8. Espanyol 11 7 3 2 2 8 6 2

9. Real Sociedad 11 8 3 2 3 12 11 1

10. Celta Vigo 10 7 2 4 1 12 10 2

11. Levante 10 8 3 1 4 12 14 -2

12. Eibar 10 8 3 1 4 9 12 -3

13. Getafe 9 8 2 3 3 6 7 -1

14. Girona 9 8 2 3 3 10 13 -3

15. Villarreal 8 7 2 2 3 5 4 1

16. Valencia 8 7 1 5 1 5 6 -1

17. Athletic Bilbao 7 7 1 4 2 9 13 -4

18. Leganés 7 8 2 1 5 7 12 -5

19. Rayo Vallecano 5 7 1 2 4 7 15 -8

20. SD Huesca 5 8 1 2 5 7 18 -11

bds/pm/am