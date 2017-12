Atlético-PR recebe o Palmeiras tentando ‘sonhar com algo a mais’ na última rodada

Com importantes desfalques e ainda sonhando com uma remota classificação à Copa Libertadores, o Atlético Paranaense enfrenta o Palmeiras neste domingo, às 17 horas, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 38.ª e última rodada do Campeonato Brasileiro.

“Somos profissionais e temos que trabalhar como se houvesse possibilidades maiores do que há. É um grupo bom e que ficou abatido com a derrota para o Avaí, mas já esquecemos e vamos tentar ganhar de um grande adversário”, comentou o técnico Fabiano Soares. “Temos um grande jogo e vamos tentar ganhar e sonhar com algo a mais”.

A conquista da vaga na Libertadores, porém, será complicada. O Atlético Paranaense está em 13.º lugar com 48 pontos e, para se classificar, além de vencer, precisa torcer para Chapecoense e Atlético Mineiro perderem, São Paulo e Bahia empatarem e o Flamengo conquistar o título da Copa Sul-Americana.

Além da difícil combinação de resultados, o Atlético Paranaense precisa superar o desfalque de quatro titulares: o zagueiro Paulo André, os meias Lucho González e Guilherme e o meia-atacante Nikão. Wanderson também é dúvida e pode ser substituído por Cleberson. “Guilherme, Lucho, Paulo André e Nikão são as baixas”, antecipou o treinador. “Temos 27 jogadores aptos e não podemos nos lamentar por uma baixa ou outra”.