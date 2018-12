Atlético-PR desbanca Paraná e bate recorde da Arena em jogo do título

O Atlético Paranaense enfim desbancou o Paraná e bateu o recorde de público da Arena da Baixada. Na noite desta quarta-feira, mais de 40 mil torcedores compareceram ao estádio para acompanhar a conquista da Copa Sul-Americana na vitória para cima do Junior Barranquilla, nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo normal.

O recorde vinha sendo do Paraná, que colocou 39.414 torcedores na vitória por 1 a 0 para cima do Internacional, pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, em 2017. O fato vinha sendo motivo de piada dos paranistas para cima dos atleticanos, que responderam quase um ano depois.

O Atlético-PR tinha como maior público os 38.020 torcedores presentes na partida contra o Flamengo, válido pelo Brasileirão de 2016. A terceira posição, agora, é da Copa do Mundo de 2014, entre Austrália e Espanha, com um público de 39.375 torcedores.

“É muito significativo para nós (a quebra do recorde), para os torcedores. Diretoria vem realizando um grande projeto. Queremos começar 2019 com o pé direito para conquistar algo maior, pois o Atlético merece sempre estar em um alto patamar”, disse o lateral Jonathan, ao fim da vitória na final deste quarta.

Confira os maiores público da Arena da Baixada:

Atlético-PR 1 (4) x (3) 1 Junior Barranquilla (Sul-Americana): 40.263 torcedores

Paraná 1 x 0 Internacional (Série B): 39.414 torcedores

Austrália 0 x 3 Espanha (Copa do Mundo): 39.375 torcedores

Atlético-PR 0 x 0 Flamengo (Brasileirão 2016): 38.020 torcedores