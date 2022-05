Atlético Mogi é goleado na 2ª divisão do Paulista e se aproxima de recorde negativo do Íbis

O Atlético Mogi está próximo de igualar recorde histórico de partidas sem vitórias, que atualmente pertence ao Íbis. A equipe sofreu goleada neste sábado (7) para o Joseense, por 8 a 0, em partida válida pelo Campeonato Paulista Segunda Divisão – torneio que equivale à ‘Série D’ do estadual – e chegou a 50 jogos sem saber o que é vencer.



São mais de quatro anos sem vitórias em partidas oficiais para o Caçula de Mogi das Cruzes. Neste período, foram 49 jogos disputados, somando 48 derrotas e dois empates, além de 185 gols sofridos e só 20 marcados.

A marca negativa atingida pelo clube se aproxima do recorde histórico do Íbis, clube de Pernambuco. Durante a década de 1980, o ‘pior time do mundo’ ficou 54 partidas sem vencer, acumulando 48 derrotas e seis empates. Foram quase quatro anos sem triunfos.

Na atual edição da Segunda Divisão do Paulista, o Atlético Mogi está na última colocação do Grupo E, com três derrotas em três jogos. A equipe retornará aos gramados no próximo sábado (14), às 15h, para enfrentar o Manthiqueira, no estádio Ninho da Garça, em Guaratinguetá (SP).

