Atlético Mineiro perde para Nacional (1-0) e segue sem pontuar na Libertadores

O Atlético Mineiro foi derrotado por 1 a 0 pelo Nacional, nesta terça-feira em Montevidéu pelo Grupo E da Copa Libertadores-2019, e caiu para a lanterna da chave, ainda sem pontuar após duas partidas.

Jogando no estádio do Nacional, o Gran Parque Central da capital uruguaia, o Atlético teve enorme dificuldade para levar perigo ao adversário e foi derrotado com um gol de Gonzalo Bergessio aos 26 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, o Atlético caiu para a lanterna do Grupo E com duas derrotas em duas rodadas, enquanto o Nacional é o líder isolado da chave com perfeitos 6 pontos.

O Galo volta a campo no dia 3 de abril para enfrentar o Zamora venezuelano (3º, não pontuou) em Belo Horizonte. Já o Nacional viajará um dia antes para encarar o Cerro Porteño (2º, 3 pts) no Paraguai.

mr/am