Atlético Mineiro e Flamengo aumenta audiência de TV Globo nos domingos

A vitória do Atlético Mineiro sobre o Flamengo nos pênaltis pelo título da Supercopa do Brasil melhorou a audiência da TV Globo na faixa da transmissão. De acordo com dados obtidos pelo LANCE!, a emissora carioca registrou crescimento no Rio de Janeiro, Belo Horizonte e nacionalmente em comparação com os último quatro domingos.

> Confira as tabelas dos campeonatos estaduais e simule os resultados!



No Rio de Janeiro, a decisão da Supercopa do Brasil teve 27 pontos de audiência com 51% de participação – ou seja, mais das metade dos televisores ligados na cidade estavam sintonizados na partida. Isso representou um crescimento de 80% na faixa, 15 pontos e 30% na participação.

Na capital mineira, o título do Galo atingiu 25 pontos com 47% de participação, com um crescimento de 79% na audiência em comparação aos últimos quatro domingos no mesmo horário.

Nacionalmente, no Painel Nacional de Televisão (PNT), a partida entre o Atlético Mineiro e o Flamengo atingiu 21 pontos e 41% de participação. Um crescimento 62% de audiência. No PNT, a decisão também superou os números da transmissão da final do Mundial de Clubes entre Chelsea e Palmeiras, veiculado pela Band na TV aberta.

Foto: Pedro Souza / Atlético

E MAIS:

Saiba mais