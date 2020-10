Atlético-MG x Sport-PE. Onde ver, palpites e prováveis times Os dois time vem de derrotas que abalaram as pretensões no campeonato. Os pernambucanos não vencem há quatro jogos e o Galo caiu para o Bahia na última rodada

O Atlético-MG entra em campo contra o Sport-PE, neste sábado, 24 de outubro, às 21h, no Mineirão, pela 18ª rodada do Brasileirão.

O duelo será uma busca por recuperação, já que os dois time vem de derrota no campeonato. O Galo caiu para o Bahia, em Salvador por 3 a 1 e perdeu a liderança da competição para Internacional e Flamengo, que estão com 34 pontos contra 31 da equipe mineira.

Já a situação do time de Pernambuco é mais tensa, pois não sabe o que é vencer há quatro rodadas, sendo derrotado recentemente pelo Red Bull Bragantino, despencando na tabela, ocupando a 12ª posição, com 17 pontos, depois de figurar entre os cinco primeiros do Brasileirão.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG x Sport-PE

Data-Horário: 24 de outubro, às 21h

Estádio-Local: Pituaçu- Salvador – (BA)

Árbitro:Paulo Roberto Alves Junior(PR)

Assistentes: Rafael Trombeta(PR) e Victor Hugo Imazu dos Santos(PR)

VAR:Heber Roberto Lopes(SC)

Onde seguir: Tempo Real LANCE!, Premiere, SporTV(menos para MG)Itatiaia FM-95,7 e Super FM- 91,7

Atlético-MG:Everson; Guga, Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana; Jair, Alan Franco e Nathan (Zaracho); Savarino, Keno e Eduardo Sasha. Técnico: Jorge Sampaoli

Sport-PE:Luan Polli; Patric, Chico, Adryelson, Luciano Juba; Marcão, Ricardinho, Lucas Mugni, Thiago Neves; Marquinhos, Hernane Brocador. Técnico: Jair Ventura

Palpites: 50% da redação aposta em triunfo do Galo. Outros 20% no Sport e os 30% restantes no empate.

