Atlético-MG x Santos: Prováveis escalações, desfalques, onde assistir Peixe reencontra o técnico Cuca em busca de segunda vitória seguida no Brasileirão

Atlético Mineiro e Santos se enfrentam no Mineirão, nesta quarta-feira (13), válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Mineirão, com objetivos completamente diferentes. Enquanto o Galo lidera o Campeonato Brasileiro com 53 pontos, tendo 11 de vantagem para o vice-líder, Flamengo, o Peixe luta para fugir do rebaixamento.

Em relação aos times que devem entrar em campo, o técnico Cuca ganhou os reforços do atacante Savarino e o lateral-direito Mariano, liberados pelo departamento médico para os treinos. Os jogadores devem ser relacionados para a partida.

Já o técnico Carille conta com uma importância ausência. O uruguaio Carlos Sánchez recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória contra o Grêmio e terá de cumprir suspensão automática. Felipe Jonathan também está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos.

O jogo marca o reencontro do técnico Cuca com o Santos, time em que foi vice-campeão da Copa Libertadores da América na temporada 2020. No primeiro turno, em vitória santista por 2 a 0, o treinador estava suspenso. Quem comandou a equipe foi seu auxiliar e irmão Cuquinha.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG X SANTOS

Data e hora: 13 de outubro de 2021, às 19h

Local: Mineirão

Árbitro: Paulo Roberto Alves Júnior (PR)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Ivan Carlos Bohn (PR)

Árbitro de vídeo: Adriano Milczvski (PR)

Como e onde assistir: Premiere e Tempo Real do LANCE!

ATLÉTICO-MG: Everson; Guga, Nathan Silva, Réver e Dodô; Allan, Jair, Zaracho e Nacho; Hulk e Keno (Diego Costa) Técnico: Cuca

Desfalques: Junior Alonso, Alan Franco e Arana (jogando as Eliminatórias da Copa) Vargas (lesionado) e Savinho (Seleção Sub-17)

SANTOS: João Paulo; Danilo Boza, Emiliano Velázquez e Wagner Palha; Pará, Camacho, Jean Mota e Felipe Jonatan; Marinho, Marcos Guilherme e Léo Baptistão; Técnico: Fábio Carille

Desfalques: Carlos Sánchez e Felipe Jonatan (suspensos) e Luiz Felipe, Kaiky e Sandry (lesionados)

